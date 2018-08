Ønsker tettere samarbeid i Alta-fotballen

sport

– Vårt mål er å få alle senior- og aldersbestemte trenere i Nordlysbyen til å møtes. Vi kan godt kalle det et seminar, men det er ikke slik at jeg og Bård Flovik skal prate hele tiden. Det viktigste er å samle fotballtrenerne i BUL, Alta IF, IL Frea, Rafsbotn IL, Nerskogen IL, Kaiskuru IL og Tverrelvdalen IL slik at vi kan få en fruktbar dialog om trenergjerningen. Jeg er helt sikker på at veldig mange vil ha et godt utbytte av et slikt opplegg, så vi legger opp til tre kveldssamlinger i august og september, sier initiativtaker Øyvind Pedersen til A-sporten.

Glad for å kunne bidra

Han er veldig glad for at Alta IFs hovedtrener Bård Flovik har takket ja til å være med på dette.

– Når man har en slik trenerressurs i byen er man nødt til å bruke han, og jeg tror at dette er rett måte å gjøre det på. Han har en lang og innholdsrik trenerkarriere bak seg. Erfaringen han har opparbeidet seg ønsker han å dele med andre, og jeg håper at flest mulig benytter seg av denne muligheten. Som aldersbestemt landslagstrener gjennom mange år har han gode tips og ideer til hvordan man kan legge opp treningen på ulike nivåer og alderstrinn, sier Pedersen.

– Dette er noe jeg gjør med største glede. Jeg ønsker å dele den kunnskapen jeg sitter inne med, og håper at flest mulig finner dette interessant. Det kommer ikke til å bli noen powerpoint-presentasjon fra min side. Jeg skal bare snakke litt om det jeg har lært opp gjennom årene. I all hovedsak vil dette være en flott anledning for trenerne til å stille spørsmål, prate sammen og utveksle ideer, sier Flovik.

Starter om to uker

– Mange lurer sikkert på hvordan skal legge opp treningsøktene, eller hva de skal fokusere på i trening og i kamp. Hvilke øvelser har spillerne best utbytte av? Ulike formasjoner, taktiske valg og restitusjon? Slike ting kan vi eller noen av de andre fremmøtte komme med innspill på. Det er ingen grunn til at vi skal ha noen hemmeligheter som vi holder for oss selv. Alle har, uansett klubb og alderstrinn, et ønske om å finne de løsningene som fungerer best for sitt lag. Jeg tror åpenhet og samarbeid er noe alle er tjent med, fastslår Pedersen.

Den første samlingen går av stabelen onsdag 29. august. Deretter møtes de 12.- og 26. september. Alle tre «seminarene» finner sted på BULs klubbhus på Breverud.

– Dette er definitivt ikke bare for aldersbestemte trenere. Jeg håper å se samtlige A-lagstrenere i Nordlysbyen her på Breverud om to uker. Jeg tror dette kan bli tre trivelige og ikke minst svært nyttige kvelder, avslutter Flovik.