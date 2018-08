Holdt lekestue i Kalix

sport

Med et lavt antall aktive kjørere og få konkurranser i Finnmark og Troms har den svenske Nordcupen blitt en viktig arena for de lokale motocrosskjørerne. Med løp i byer som Piteå, Luleå, Umeå, Skellefteå, Lycksele, Kiruna, Boden og Kalix blir det voldsomme reiseavstander for utøverne fra landets to nordligste fylker, men ivrige foreldre og gode støttespillere gir kjørerne en unik sjanse til å vise hva de kan.

De unge guttene og jentene fra Alta motorsportklubb har kjempet helt i toppen i flere sesonger, og den positive trenden har fortsatt i år. Sist helg ble den femte delkonkurransen i Nordcupen kjørt i Kalix, og nok en gang var det flere Alta-kjørere på pallen. Den som gjorde det aller best var Mats Berg, som i år konkurrerer i klasse Mx125 U17. Han vant like godt samtlige fire heat og sikret en suveren seier. Joakim Nørgård Olaisen fra Nordreisa kjørte inn til en sterk tredjeplass.

– Mats kjørte veldig bra hele helga. Han unngikk uhell og sikret seg fire heatseire og en suveren sammenlagtseier i klassen, forteller pappa Kay Roger Berg.

Han har to sønner som deltar i Nordcupen. Dessverre gikk det ikke like bra for eldstemann Marius, som konkurrerer i klasse Mx2.

– Marius slet med å finne rytmen. Han leverte bra kjøring, men tippet litt for mange ganger til at han kunne kjempe helt i toppen. Han endte til slutt på en tiendeplass. Men det var mange andre kjørere fra Alta som gjorde det bra, understreker Berg.

Det har han helt rett i. Morten Hågen Strøm klinket til med andreplass i samme klasse som Marius Berg, og han var bare 11 poeng bak vinner Miika Lammi. Også i klasse Mx1 ble det pallplass på en altaværing. Her kjørte Daniel Hammari inn til en flott tredjeplass.

Edvard Oliver Simensen har også levert gode resultater i klasse 85U, men var litt uheldig denne helga. Han fikk problemer med crossykkelen og måtte stå over andre heat. I de to siste heatene var han beste kjører i klassen, noe som sørget for fjerdeplass sammenlagt.

Alta-jentene Kristin Bjørnø og Birgitte Olsen deltok også i Kalix. De kjørte både i breddeklassen og Mx125 U17, og endte et stykke nede på resultatlista.