Låner ut Skorpen

Denne helgen ble det klart at Alta IF låner ut Vebjørn Skorpen til Bjørnevatn, som slåss for forlenget spill i 3. divisjon.

– Skorpen har vært en sentral spiller for Alta 2 de siste årene, og spilte flere av oppkjøringskampene for herrelaget i 2018. Han skal i likhet med Mads-Aimar Bakkeby fortsatt ha sin treningshverdag i Alta IF, mens kamphverdagen utover høsten blir for topplaget i Øst-Finnmark.

– Vebjørn skulle i utgangspunktet debutere for BIL allerede i helga, men kampen ble utsatt pga av flytrøbbel for motstanderlaget Selbak. Vi ønsker Bjørnevatn og våre gutter masse lykke til med høsten og håper at klubben fra øst sikrer ny kontrakt i Norsk Tipping-ligaen, heter det i en melding fra Alta IF.