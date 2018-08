sport

– Dette var fantastisk artig. Vi har tapt både semifinale og finale tidligere, så det smakte utrolig godt med seier i denne turneringen. Endelig var det vår tur, sier en smilende Alta IF-kaptein Julie Abelsen til A-sporten.

Mister flere spillere

Alta IF-jentene pådro seg ett tap i gruppespillet, men vant likevel pulja foran Ulfstind. I semifinalen slo de Porsanger 2-0, og møtte da naboklubben BUL, som slo Ulfstind 2-1 i sin semifinale.

Den siste og avgjørende kampen i J17-klassen for 11er-lag ble en tett og affære, der Alta IFs Elise Thomassen ble kampens eneste målscorer. 1-0-seieren utløste herlige jubelscener på Aronnes, og for flere av disse spillerne var dette siste sjanse til å vinne klubbens egen fotballturnering.

– Vi har stort sett alltid slått BUL, så vi hadde tro på at vi kunne klare det igjen. Det var deilig å lykkes. Vi har mistet et par spillere siden vi deltok i Gothia Cup, som på mange måter markerte slutten på lagets tid sammen. Og nå forsvinner enda flere, så det var moro å oppleve suksess på hjemmebane før enkelte av jentene gir seg med fotball, sier Abelsen.

Hun og lagvenninnene møtte for øvrig en tidligere Alta IF-spiller som har tatt overgang til nettopp BUL.

– Det var litt spesielt å møte Kirsten Helsvig Nilsen, som spilte sammen med oss senest under Gothia Cup. Hun er en god spiller, men vi klarte heldigvis å stoppe henne i denne matchen, smiler Alta IF-kapteinen, som fortsatt bare er 15 år og dermed har muligheten til å vinne Altaturneringa flere ganger.

Håper på A-lagsdebut

– Det var litt rart å spille mot Alta IF. Jeg har spilt sammen med Alta IF-jentene i alle år, og dette var første gang jeg sto på motsatt banehalvdel. Det var likevel surt å tape, selv om vi er fornøyd med sølv. Vi trodde egentlig at en femte- eller sjetteplass var mer realistisk, forteller Kirsten Helsvig Nilsen, som håper å debutere på BULs A-lag i 1. divisjon før sesongen er over.

– Jeg tok overgang til BUL for å prøve lykken i 1. divisjon, og selv om jeg fortsatt er ung har jeg veldig lyst til å debutere på A-laget. Det hadde vært artig. Men jeg har en kjempegod utviklingsarena i 2. divisjon, der jeg spiller på rekruttlaget. Jeg har likevel et håp om å få noen minutter på banen i 1. divisjon denne høsten, fastslår hun.

For begge lags trenere var utfallet av finalen en opptur. Alta IF-trener Vidar Kristensen smilte bredt da gratulasjonene haglet etter matchen, mens BUL-trener Vinjar Solberg var tydelig på at andreplassen var mer enn de hadde turt å håpe på.

– Jeg er kjempefornøyd med jentene. Det er ingen grunn til å henge med hodet etter denne prestasjonen. Sølv er godt som gull for oss, smiler Solberg.

– Jeg er glad på jentenes vegne. Vi har spilt bedre og bedre utover i turneringen, og det var moro at vi kapret gullet etter å ha blitt nummer to og tre tidligere år. Dette fortjente de virkelig, sier Kristensen.

Fire lokale vinnerlag

Totalt ble det fire klasseseire til Alta-lagene i årets utgave av Altaturneringa. IL Frea stakk av med gull i klasse jenter 13 år 7-er, mens arrangørklubben Alta IF vant både klasse jenter 15 år 11-er og jenter 17 år 11-er. Naboklubben BUL sikret sin turneringsseier i klasse gutter 17 år 11-er. De slo Porsanger 2-0 i finalen.

