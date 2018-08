Rundet av med stil

sport

Etter mange spennende gruppe- og sluttspillkamper fredag og lørdag skulle vinnerne av årets Altaturnering kåres på søndag. Totalt ble det spilt ti finalekamper i A-sluttspillet på Aronnes, der Jubileumsbanen ble brukt til syverfinaler og gressbanen til nier- og elleverfinaler.

Den aller siste finalen som ble spilt var oppgjøret mellom BUL og Porsanger i klassen G17 11-er. I en tett og jevn kamp var det BUL 2 som var best foran mål, og bossekopingene sikret gullet i klassen med en solid 2-0-seier på Alta idrettspark. Alta IF slo BUL 1 i bronsefinalen og ble med det nummer tre i turneringen.

Rett før denne finalen ble spilt møttes Alta IF og BUL i J17-finalen. Her var det arrangørklubben som sikret førsteplassen. Elise Thomassen scoret finalekampens eneste mål og sørget for at Alta IF-jentene kunne juble for seier. A-sporten kommer tilbake med mer fra dette oppgjøret i mandagens papir- og E-avis.

Følgende lag gikk seierende ut av finalene i Altaturneringa 2018:

Gutter 13 år 7-er: Hamna Idrettslag

Jenter 13 år 7-er: IL Frea

Gutter 13 år 9-er: Varden FK

Jenter 13 år 9-er: Honningsvåg T&IF

Gutter 15 år 7-er: Tana Ballklubb

Jenter 15 år 7-er: Lyngen/Karnes/FIL/Storfjord

Gutter 15 år 11-er: Nordreisa IL

Jenter 15 år 11-er: Alta IF

Gutter 17 år 11-er: BUL 2

Jenter 17 år 11-er: Alta IF