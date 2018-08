Drar fornøyd hjem fra landsskytterstevnet

sport

Ungdomsleder Vegard Haugan i Alta skytterlag oppsummerer landsskytterstevnet etter siste dag. Både sportslig og sosialt har de hatt en fin opplevelse på Stjørdal.

– Stevnet er helt spesielt. Stemningen på arenaen og spenningen rundt det hele, gjør at det nok et fort å komme litt ut av det og miste noen poeng, sier Haugan.

Høyt nivå

Jentene Nathalie Losvar og Birgitte Opgård prikket inn 12 av 12 mulige treff under fredagens feltfinale, men hadde begge to litt for få innertreff til å nå helt opp på pallen. Nathalie hadde 12/5 og Birgitte 12/9 .

De måtte hatt 12/12 for å vinne, noe som sier litt om nivået.

De er uansett meget fornøyd og reiser hjem med både sølvbeger, minnemedalje og gavepremier. Birgitte endte på 15 plass og Nathalie 43 plass i feltfinalen. Av 350 deltakere i klasse eldre rekrutt har de gjort det meget bra i en klasse med utrolig høyt nivå.

For få innertreff

Torsdag kom Arnulf Losvar på 6. plass i NM i skogsløp i Kl V55.

– Arnulf Losvar hadde 30 treff innledende og i finalen fredag ble det 11 treff med 4 innertreff. Så det gikk ikke helt til topps for den erfarne skytteren, heter det i rapporten fra feltfinalen.

Lars Daniel Isaksen stilte i veteran klasse V 55-finalen under regntunge forhold . Han hadde 28 treff i innledende. Det gikk ikke hele veien inn med 8 treff, med 1 innertreff av 12 mulige. Det ble 69. plass

Samlagsmesterskap neste

Line Andersen i skytterlaget sier det ikke er tid til å slappe av etter stevnet, for neste helg arrangerer de samlagsmesterskap i baneskyting.

– Det går mot sesongslutt for utendørssesongen og i september flytter vi igjen inn på 15-meteren.

I løpet av høsten skal de arrangere skyteskole og håper at flere får øynene opp for denne spennende sporten.

– Bare å ta kontakt, sier ungdomsleder Vegard Haugan .

Helt til topps

For Karasjok og Finnmark ble det en jubeluke av de sjeldne. Karasjok-jenta Benedicte Guttorm hevdet seg helt i toppen i eldre junior, med 2. plass på bane og seier i feltfinalen. Som den eneste med fullt hus og 42/8 treff vant hun foran Terje Andreas Solås fra Ramsund.

– Jeg klarer nesten ikke å beskrive dette. På forhånd hadde jeg ikke trodd det skulle bli pallplass både på bane og felt. Det er en lettelse akkurat nå, soer hun til Norsk skyttertidende.