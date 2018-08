Braaten-brødrene senket Hønefoss

sport

Hønefoss - Alta 0-3:

Lagene i PostNord-ligaen avdeling 1 er i gang igjen etter fotballferien, og Alta IFs første utfordring var Hønefoss på bortebane. Det tidligere tippeligalaget har hatt en tung sesong så langt, mens Bård Floviks mannskap fortsatt er med i kampen om opprykk til 1. divisjon. Det er de i høyeste grad også etter lørdagens oppgjør på AKA Arena.

Etter en målløs førsteomgang sendte Vegard Braaten Alta IF i føringen etter 63 minutters spill, og samme mann fikset 2-0 syv minutter senere. Så fant tvillingbror Thomas ut av han ville være med på scoringsballet. Bare fire minutter etter 2-0-målet satte Thomas Braaten inn 3-0 for gjestene fra Nordlysbyen, og det ble også sluttresultatet.

Hjemvendte Håvard Nome spilte hele kampen for Alta IF, mens Christian Reginiussen fikk en halvtime som innbytter. Alta IFs første scoring kom for øvrig bare minuttet etter at Reginiussen ble byttet inn.

Raufoss leder fortsatt serien, men har bare ett poengs forsprang på Alta-guttene, som nå er nummer tre. Elverum slo Bærum og beholder andreplassen. De har like mange poeng som serielederen, men litt dårligere målforskjell, Raufoss har én kamp mindre spilt enn Elverum og Alta IF, og kan trygge tabelltoppen med seier hjemme mot Nybergsund på søndag.

Alta IF stilte med følgende lag:

Daniel Rojas - Mats Frede Hansen, Øyvind Veseth Olsen, Thomas Braaten - Runar Overvik, Håvard Nome, Andreas Markussen (Eirik Lund Holm fra 82. min.), Felix Adrian Jacobsen, Juan Manuel Cordero (William Arne Hanssen fra 78. min.) - Magnus Nikolaisen (Christian Reginiussen fra 62. min.), Vegard Braaten