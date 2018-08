Monica strålte i dommerdebuten

sport

Fredag formiddag startet årets utgave av fotballfesten i Nordlysbyen, og både ordfører Monica Nielsen og varaordfører Anita Håkegård Pedersen var på plass på Alta idrettspark. Duoen dømte to kamper hver. Mens idrettsgale Håkegård Pedersen skred til verket med masse erfaring og rutine, gjorde Nielsen unna sin debut som kampleder. Og den oppgaven mestret hun på imponerende vis.

– Det er første gang jeg dømmer en fotballkamp, og det var en utrolig artig opplevelse. Å se gleden og engasjementet til ungene gjorde meg varm om hjertet. Nå er fotballfesten i gang, sa en smilende Monica Nielsen til A-sporten rett etter dommerdebuten var unnagjort.

– Hvordan forberedte du deg til denne oppgaven?

– Jeg har jo ikke hundre prosent kontroll på regelverket, så jeg fikk en kort briefing hos Anita før vi startet. Og så har sønnen min, som spiller fotball på BULs 2003-lag, lært meg de viktigste tingene. Heldigvis var dette kamper der de aller minste var i aksjon. Det gjorde at jeg slapp å tenke på offsideregelen. Takk og pris for det, lo Nielsen hjertelig.

Skal jobbe dugnad

Det er utrolig mange frivillige i sving disse dagene, og selv ordføreren må bidra til å holde hjulene i gang. Det gjør hun med den største glede.

– Jeg skal jobbe dugnad på Coop-banen senere, og det er noe jeg ser frem til. Det er moro å være en del av denne idrettsfesten, fastslo Nielsen, som også kommer til å følge mange av kampene fra sidelinja. Det skal også Anita Håkegård Pedersen gjøre.

– Jeg har familie som skal i aksjon denne helga, så jeg blir nok å farte litt rundt mellom banene for å se dem spille. Det er så herlig å se hvor mye denne turneringen betyr for ungene. Det er bare blide og fornøyde barn så langt øyet kan se, og jeg synes foreldrene er utrolig flinke til å støtte ungene fra sidelinja. Det er akkurat sånn det skal være, sa varaordføreren, som så et godt eksempel på turneringsgleden i morges før hun dro til Aronnes.

– Jeg så på Facebook at det var en gjeng som tok ferga fra Hasvik til Øksfjord, og de var på vei til Alta for å delta i turneringen. Det lyste forventingsglede i øynene deres. Og det er mange slike eksempler.

Nok å henge fingrene i

Nielsen og Håkegård Pedersen er til stede på ganske mange idretts- og kulturarrangement i løpet av et kalenderår. Ildsjelene i Nordlysbyen er ikke redde for å ta på seg store oppdrag. Tidligere i år har det blitt arrangert NM på ski, Finnmarksløpet, masters-NM i svømming og Offroad Finnmark, for å nevne noe. Nå er det Altaturneringen som står for tur, og neste helg braker det løs med Aronnesrocken og målgang i Arctic Race of Norway.

– Vi kan bare bytte navn til arrangementsbyen Alta først som sist. Det er utrolig mye som skjer her, og jeg må få skryte av alle som bidrar til den voldsomme aktiviteten både sommer og vinter. Jeg er stolt over det vi får til i Alta. Det er moro å ta del i de mange idretts- og kulturarrangementene som finner sted her i Nordlysbyen, smilte Nielsen.

– Kommunen har som kjent gått sammen med flere idrettslag og kjøpt mobile tribuner. Der sitter det folk omtrent hver eneste helg, og det er et fint symbol på hvor mye som skjer i Alta. Tribunene er i bruk nesten hele tiden. Det har vært en meget god investering, fastslo Håkegård Pedersen før hun og ordføreren hastet videre til neste gjøremål på idrettsparken.