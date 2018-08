Blir med i troppen

sport

Etter utlån til Nardo i sommer og flere år med studier i Trondheim, kom Reginiussen hjem til at Alta torsdag kveld.

Fredag var han tilbake i flyet, denne gangen med retning Gardermoen sammen med Alta IF-gutta. Spørsmålet er om han blir å spille fra start allerede i første kampen i høstsesongen.

– Christian er hjertelig velkommen tilbake til Alta IF etter et lite "låneopphold" i Nardo. Reginiussen har nå fullført sine studier i Trondheim og flytter hjem til Alta med familien. Selv om han har studert noen år i Trondheim, splte han hele 2017-sesongen i Alta IF. Med svært mange reisedøgn i fjor, et halv år igjen på studiet og at han ble pappa for første gang i høst, var det forståelig nok vanskelig å kombinere videre spill med moderklubben, heter det i en hilsen fra fotballmiljøet i moderklubben.