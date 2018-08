Skjøt feilfritt i finalen

sport

Norges største skytestevne nærmer seg slutten, og de treffsikre medlemmene i Alta skytterlag viser imponerende takter.

Onsdag klinket ungjenta Birgitte Opgård til med feilfri skyting i finalen på baneskytingen. Hun manglet noen treff innledningsvis for å ta medalje, men med hundre poeng og syv innertiere i finalen kapret hun en meget sterk fjerdeplass i klasse ER. Hun endte opp på 350 poeng totalt og ble tildelt ungdomsmedalje for prestasjonen i Stjørdal.

Både Opgård og lagvenninna Nathalie Losvar har begge kvalifisert seg til finale i feltskyting. Begge har skutt feilfritt så langt, så det blir utrolig spennende å se hva Alta-duoen kan få til når det hele skal avgjøres på fredag. Og de er ikke de eneste som har levert varene i Landsskytterstevnet.

– I klasse V55 er skytter Lars Daniel Isaksen videre til grovfeltfinale. I klasse 3-5 har Arnulf Losvar (336 poeng) og Vegard Haugan (337 poeng) skutt banefinale, mens det torsdag er lagskyting for samlaget for seniorene. Her skal Vest-Finnmark bli representert av Arnulf Losvar (Alta), Benedicte Guttorm (Karasjok), Henriette Larsen Kristoffersen (Hammerfest) og siste etappe skytes av vår Vegard Haugan. Fredag ettermiddag er årets LS over og gjengen starter hjemover. Det har vært mange oppturer og noen nedturer, men uansett hvordan det nå har gått her har det vært en flott tur for lagets skyttere, opplyser Line Andersen i Alta skytterlag.