Anthony skrev historie

TIL - BUL 5-0:

Onsdag kveld møttes Tverrelvdalen og BULs fotballherrer til 4.-divisjonsoppgjør på den spiltter nye Sparebank 1 idrettspark i Tverrelvdalen. Idrettslaget har brukt flere millioner kroner på å legge kunstgress der den gamle gressbanen lå, og klubbens herrespillere gjorde alt riktig da den nye arenaen skulle innvies. I strålende solskinn leverte mannskapet til Kjetil Thomassen og Stian Hågensen en solid gjennomført match mot naboklubben BUL, og selv om ungguttene fra Bossekop kjempet godt, var det aldri tvil om hvem som skulle gå seirende ut av oppgjøret.

Spilleren som fikk æren av å sette inn den første offisielle scoringen på nybanen var hjemmelagets angrepsspiller Johan Anthony Eira Logje. Den tidligere Alta 2- og BUL-spissen tok overgang til Tverrelvdalen foran årets sesong, men har ikke hatt noen enkel vei til startoppstillingen. Med målfarlige spillere som Daniel Reginiussen, Svein-Arne Mannsverk, Magnus Hart og Svein Ove Thomassen i angrepsrekka har Logje måtte vente tålmodig på sin sjanse. Onsdag fikk han muligheten, og spissen satte inn både 1-0 og 2-0 i første omgang.

– Det er selvfølgelig litt artig å være historiens første målscorer på denne nye, flotte arenaen. Å bytte ut en legendarisk naturgressbane med kunstgress vil aldri være en enkel beslutning, men når man ser hvor fantastisk den nye banen er skjønner man avgjørelsen. Dette er et underlag av ypperste kvalitet, fastslår tomålsscorer Anthony Logje, som likevel kommer til å savne gressbanen.

– Jeg har møtt TIL mange ganger her som Alta 2- og BUL-spiller, og det har alltid vært en fornøyelse å spille på en så god gressbane. Det er synd at naturgressbanene forsvinner en etter en, men det er også lett å forstå hvorfor. Å holde en gressmatte i strøken stand krever ekstremt mye arbeid, mens kunstgresset klarer seg selv.

Logje kjempet med seg ballen og satte den fint til side for BUL-keeper Emil André Kivijervi da TIL tok ledelsen etter 20 minutters spill, og samme mann styrte inn 2-0 etter et flott innlegg fra kantspiller Svein-Arne Mannsverk et knapt kvarter senere. Etter pause scoret innbytterne Kenneth Thomassen (2) og Jonatan Rotvik slik at sluttresultatet ble 5-0 til hjemmelaget. TIL er nummer tre på tabellen, to poeng bak toer Porsanger. De har syv poeng opp til serieleder Norild, men dalingene har én kamp mindre spilt enn topplaget fra Øst-Finnmark.

– Jeg synes vi leverte en solid match, spesielt defensivt. Vi kunne scoret enda flere mål, men manglet litt presisjon på siste tredjedel. Sesongen sett under ett har vært litt ujevn. Vi har sviktet bakover på banen ved noen anledninger, og det har ført til enkelte poengtap. Derfor var det godt å se at vi hadde stålkontroll defensivt i denne kampen. Fremover på banen har vi mange dyktige og kreative spillere, så holder vi stand bakover skal det mye til for å stoppe oss, smiler Logje.

For BUL var dette sesongens syvende tap. De er nummer ni på tabellen med 14 poeng på 13 kamper.

Andre kamper i 4. divisjon onsdag kveld:

Alta 2 - HIF/Stein 1-0

Kautokeino - Porsanger 0-5

Norild - Kirkenes 1-3

Honningsvåg - Nordlys 0-4