– Fantastisk å se Warholm ta gullet

sport

Torsdag kveld kunne friidrettsmiljøet slippe løs jubelen nok en gang, inkludert Vidar Nilsen, Ernst Mortensen og Rolf Rantala fra Alta. De var på plass på Olympiastadion i den tyske storbyen.

Karsten Warholm ble europamester etter sitt livs løp, bare ett år etter VM-gullet.

Unggutten fra Ulsteinsvik taklet presset som kjempefavoritt. Verdensmesteren løp inn til EM-gullet på 400 meter hekk og satte norsk rekord med tiden 47,64.

Jubel i den norske leiren

– Her nede er det ei fantastisk stemning på hele stadion, og spesielt i den norske leiren. Rantala mener det nesten kan sammenlignes med Åpningsstevnet i Alta, spøker Vidar Kristensen fra tribunen.

De er slett ikke alene i rødt, hvitt og blått.

– Vi er tre fra Alta som reiser sammen med et reisefølge på 100 fra Norge, men det er sikkert 4-500 nordmenn her nede, forteller Vidar, som medgir at 30 varmegrader tærer på svettereservene.

Håper på Ingebrigtsen X 3

I morgen håper de på 3 x Ingebrigtsen på 1500 meter-finalen.

– Få med at faren til guttene er fra Båtsfjord, ber Nilsen, som opprinnelig er fra fiskeværet i øst, men har betydd svært mye for friidrettsmiljøet i Alta og Finnmark gjennom flere tiår.

De fikk en spennende finale. Hekkestjernen fra Ulsteinvik gikk som vanlig knallhardt ut og slo Yasmani Copello fra Tyrkia med 17 hundredels sekund. Med denne tiden senket Warholm sin egen norgesrekord med ett hundredel.