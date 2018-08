Tapte på bortebane

sport

Porsanger - BUL 2 2-1:

Høstsesongens første kamp i 2. divisjon damer avdeling 9 ble spilt på Lakselv kunstgress tirsdag kveld. Her møttes Porsanger og BULs rekruttlag til dyst. Gjestene fra Nordlysbyen tok ledelsen ved Thea Nilsen Grell rett etter pause, men det skulle ikke holde for BULs ungjenter.

Tidligere Alta IF- og BUL-spiller Sara Birgitte Marie Eira har tatt overgang til Porsanger, og hun utliknet til 1-1 kort tid etter. Da kampuret viste 75 minutter scoret Eira igjen og sørget for at hjemmelaget var i ledelsen for første gang i kampen. Porsanger forsvarte seg godt i sluttminuttene og sørget for sesongens sjette seier.

Med tre poeng passerte de Tromsdalen og er nå på andreplass i serien, bare to poeng bak tabellener Tromsø IL. PIL har én kamp mer spilt enn TIL og TUIL. BUL 2 er nummer fire, ti poeng bak serielederen.

BUL 2 stilte med flere A-lagsspillere i tirsdagens 2.-divisjonsmatch. Amalie Frisk Olsen, Helene Pedersen, Kirsten Helsvig Nilsen, Mari Ek Esjeholm og Hanne Kristensen Emaus var alle med i troppen som reiste til Lakselv. Tidligere eliteseriespiller Kamilla Høybakken var i Porsanger lagoppstilling. Det var også bossekopingen Hege Kvålshagen.

Også Tverrelvdalen IL skal i aksjon denne uka. De møter Dalen-jenta Birgitte Mannsverk Dahle og Tromsø IL på Alfheim onsdag kveld. Tverrelvdalens damelag er nummer åtte på tabellen.