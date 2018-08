Slik dekker vi Altaturneringen

sport

Fredag, lørdag og søndag sendes det direkte på nett fra kampene, fra fire forskjellige arenaer; to arener på Aronnes, en i Tverrelvdalen og en i Finnmarkshallen. Det skal også sendes totalt 20 timer radio fordelt på de tre dagene. Å være så sterkt tilstede på arrangementet er viktig for mediehuset.

– Det er først og fremst en folkefest som samler barn og unge, og deres foreldre, fra hele Finnmark. Vi vil være med å bygge opp under et arrangement som er en viktig arena for mange, og alle de som legger ned timesvis av arbeid på frivillig basis, sier redaksjonssjef i Mediehuset Altaposten Astrid Krogh.

Timesvis med fotballglede

Fredag starter turneringsradioen klokken 12.00. I studio sitter velkjente Martin Hovden og med seg har han Ragna Daniloff. Utegående reporter er Frank Halvorsen.

En liten halvtime etterpå er det mulig å følge fotballspillerne direkte på altaposten.no i seks timer.

Lørdag starter teamet opp med strømming allerede klokken 09.00 og fortsetter hele dagen. Radioen er i gang på samme tidspunkt. Søndag strømmes det også fra klokken ni på morgenen, da stenges ikke kameraene før den siste finalen er spilt.

– Alle finalene vil bli kommentert av Frank Halvorsen og Øystein Esjeholm. De spilles fra gressbanen på Aronnes fra klokken 12.00, sier teknisk ansvarlig Steffan Skorpen.

– Det er verdt å merke seg at kampene vi strømmer er kampene for jenter og gutter fra 13 år og oppover. Utover det vil vi også strømme direkte på Facebook fra Aronnes på lørdag, der de minste spiller. Og det vil være mulig å lese saker og se bildeserier på altaposten.no hele helgen, sier Krogh.