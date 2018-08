Finjusterer godfoten

sport

Siden mandag morgen har rundt 220 gutter og jenter i alderen 6-13 år deltatt på Tine fotballskole, som tradisjonen tro arrangeres på Alta idrettspark i dagene før Altaturneringa blåses i gang.

Siste finpuss

Det er Alta IFs rekrutt- og A-lagsspillere som i stor grad har stått for gjennomføringen av fotballskolen, og det hele ble avsluttet med autografskriving onsdag ettermiddag. Da hadde deltakerne gjennomført seks treningsøkter på tre dager. De unge spillerne har med andre ord fått meget gode muligheter til å vekke til live målteften og finjustere skuddfoten før de skal trekke på seg sine repektive klubbdrakter.

Fredag morgen og formiddag braker det løs med kamper på mange av de flotte fotballarenaene som finnes i Nordlysbyen. Det skal spilles kamper i Rafsbotn, Tverrelvdalen, Finnmarkshallen, Bossekop, Øvre Alta og selvfølgelig på Aronnes, der arrangøren har flere gress- og kunstgressbaner til rådighet. Det er her samtlige finalekamper skal spilles på søndag.

– Det er stor interesse for denne skolen hvert eneste år, og det synes vi er gøy. Vi har først og fremst fokus på trivsel og glede, og så håper vi selvsagt at de plukker opp en ting eller to underveis fra våre instruktører. Målet er å skape inspirasjon og motivasjon gjennom tre dager med artig og variert fotballaktivitet, forteller Rune Berger, som i år har ansvaret for skolen.

Perfekt oppladning

Som sportslig koordinator i klubben håper han naturlig nok at flere av deltakerne blir fremtidige A-lagsspillere i Alta IF. Men det er ikke noe som Berger & co går rundt og tenker på.

– Sannsynligheten for at én eller flere av de som deltar her blir Alta IF-spiller i mer voksen alder er ganske stor. Vi håper jo på det. Men for oss handler det om å gi alle en fin opplevelse uansett hva slags ambisjoner man har for fremtiden. Vi vil at de skal trives, og alle tilbakemeldingene tyder på at de gjør nettopp det. At de får muligheten til å prate og leke med A-lagsspillerne mellom treningsøktene er veldig populært.

Store aldersforskjeller gjør at gruppene har blitt delt opp på de ulike banene og trener forskjellig.

– For de yngste prioriterer vi mye lek, mens de litt eldre spiller mer fotball. Felles for dem alle er at de er i aktivitet, og at fotballen er helt sentral i det vi driver med. De synes det er artig å komme skikkelig i gang igjen etter ferien. Dette er en perfekt oppladning til Altaturneringa, fastslår han.