André (16) blant de 50 beste i landet

André Niielsen har avsluttet ungdomsskolen og har tatt avgjørelsen om å ta videregående på Norges Toppidrettsgymnas i Bærum. Stormester Simen Agdestein driver sjakklinja der, så sjakkompetansen er godt ivaretatt.

Takker sjakkmiljøet hjemme

– Egen innsats har vært viktig, men støtten fra Alta sjakklubb gjennom mange år har vært viktig for å oppnå sjakkmålene, sier stortalentet fra Alta, før en ny og spennende epoke i sjakksatsingen innledes.

Han mener Alta sjakklubbs deltakelse i eliteserien har betydd mye det siste året.

– Her har det blitt muligheter for å bryne seg mot de beste lagene i landet, og det er flott at klubben deltar også neste sesong, sier Nielsen.

Oppsiktsvekkende steg

De siste ukene har han da også tatt nye og oppsiktsvekkende steg i det norske sjakkmiljøet. Etter imponerende innsats i to turneringer denne sommeren, har han gjort et formidabelt byks på ratinglista. Den nye ratingen lyder på 2318, noe som har brakt han inn blant de 50 høyeste ratede sjakkspillerne i Norge.

I Landsturneringen deltok André i juniorklassen, og tok der en bronseplass i et sterkt felt.

Hadde stormester i kne

Forrige helg avsluttet han Xtracon Chess Open i Helsingør i Danmark. Før start var han ranket som nr 120, mens han endte på en 57 plass. Han spilte seg Å spille seg opp utrolige 63 plasser. Det sier sitt at André i sine 10 partier spilte mot seks tittelspillere, herav ikke mindre enn tre stormestre.

Det som nok skapte mest spenning var partiet mot den danske stormesteren Allan Rasmussen. Her hadde André dansken i kne til langt ut i partiet.

– Nær tidskontrollen ved 40 trekk hadde imidlertid spillerne brukt opp det meste av tiden, og André klarte ikke å finne det avgjørende trekket i tidsnøden. Den erfarne stormesteren klarte etter dette å forsvare seg, og partiet endte i remis, forteller pappa Paul Tore Nielsen.

Etter turneringen i Danmark vil André få tittelen Fide Mester (FM) av det internasjonale sjakkforbundet.

Neste mål vil være tittelen Internasjonal Mester, men dit er det en kronglete vei. Høyeste tittel i sjakkverdenen er stormester. Med riktig oppfølging på sjakklinja kan han ta nye steg.