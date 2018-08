– Godt å være tilbake

sport

BUL-jenta Tone Holten er tilbake i blått etter et opphold på sørlandet. Sist hun spilte i BUL var i 2015, men ble satt tilbake av kneskader. Nå er hun tilbake for fullt på BULs venstreback og leverte en strålende 1.-divisjonsdebut.

– Det var godt å endelig være tilbake i BUL igjen og spille med dem jeg er vant til å spille med, sa hun til A-sporten etter kampslutt.

– Det er min første kamp i 1.-divisjon, så jeg synes det gikk helt greit, fortsetter hun.

Ekspertkommentator Vidar Johnsen og undertegnede rangerte henne til BULs nest beste på børsen. Selv var hun litt mer nøktern i sin egen vurdering.

– Såpass ja. Det er jo artig at noen utenfra ser det og synes jeg gjør en god jobb. Jeg føler ikke selv at jeg var blant våres beste, men jeg er nok kanskje litt for streng med meg selv enn hva jeg bør være.

Dro med seg Nome på flyttelasset?

Holten er samboer med Håvard Nome, som også nylig har signert for Alta IF.

– Er det du som dro han med hjem til Alta?

– Hehe, godt spørsmål. Jeg vet ikke, kanskje vi begge dro litt i hverandre. Det var nok ikke en av oss som fulgte etter den andre, avkrefter hun.

Straffet av personlige feil

BUL leverte en spillemessig grei kamp mot Fløya, og var periodevis både bedre og på høyde med gjestene. Den første halvtimen var BUL best, men også en periode i andre omgang var de gode. Likevel ble de igjen straffet på dødballer og av personlige feil. Som så mange ganger tidligere denne sesongen hadde BUL fortjent så mye mer.

– Vi har egentlig grei kontroll og det er bare uflaks. Hvertfall de to siste målene som kommer av egne feil, og forsåvidt det andre målet hvor hun får stå helt alene og heade helt alene og er heldig som får den like over Irene Pettersen. Vi har flere skudd på mål enn Fløya og keeperen deres var veldig god.

Gir ikke opp

12 kamper uten ett eneste poeng er de brutale fakta for BUL denne sesongen. Det er ti poeng opp til sikker plass, og det gjenstår like mange kamper. Likevel så de langt fra fortapte ut, og spilte med både glød og gnist mot Fløya.

– Vi må prøve å holde oppe humøret. For min del har jeg ikke vært med på alle tapene, så jeg føler nok ikke det samme som de andre. Vi klarer å holde humøret oppe, Odd Inge er flink til å motivere og backe oss opp og få oss til å tenke positivt selv om vi er i en vanskelig situasjon.

– Jeg synes vi «er på» og kjemper godt. Vi har en del bra spill i laget og hvis vi tar det med oss videre så skal det komme poeng, det er ingen tvil om det. Vi har ikke gitt opp, det skal fortsatt spilles mange fotballkamper denne sesongen.