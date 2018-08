Vurderer soloritt i OF700

sport

Etter en uke med fullpakket program og aktivitet, var daglig leder i Offroad Finnmark, Rune Berg, en meget fornøyd mann.

– Vi har aldri produsert så mange finishers som i år, brytprosenten er veldig lav. Vi har ingen uhell eller ulykker, vi har hatt fantastisk drahjelp fra «Vår Herre» som har produsert kongevær til oss, som gjør at folk rundt er happy og lykkelig. Jeg tror de tilreisende drar herfra med en god opplevelse, oppsummerte Berg, som sammen med resten av teamet allerede har klare tanker for hvordan rittet skal vokse og bli enda bedre.

Ønsker å bli enda bedre

– Nå må vi evaluere årets ritt. Målområdet ble flyttet ned til Scandic og Nordlysbadet. Det har vært en suksess, men det er noen problemer med alle hindrene som er i gågata. Vi skal lage et nytt kart og forbedre det til neste år.

– Vi ønsker også å gjøre det mulig å sykle solo på 700-kilometeren. Vi ønsker flere utenfra, men det er dyrt for de å reise hit til Finnmark. Det er heller ikke lett å finne seg en makker som kan prestere på samme nivå og som har økonomien til det. Skal vi øke antallet deltakere på 700 km må vi legge til rette for det, og vi tror dette kan være veien å gå, sier han entusiastisk.

Ekstremt vær til et ekstremt ritt

– Været vi har hatt er som selve kontrastene med rittet. Vi hadde 37 grader på onsdag, og vi var nede i 11 grader natt til lørdag med masse regn. Det er litt slik ryttere har det følelsesmessig. De er høyt oppe, så blir de sliten, så går de tom, så er de langt nede, så går dem i kjelleren, og så går de under kjelleren for å hente krefter til å komme seg videre. Det er store kontraster.

83 timer på vidda

Martin Cunat og Tomas Navratil fra Tsjekkia ble siste fullførende under årets Offroad Finnmark. Duoen deltok i den mest ekstreme klassen, og tilbakela 700 kilometer på 83 timer og 18 minutter.

– Tsjekkerne har imponert meg aller mest. De ble nok litt overrasket over hva som ventet de her oppe, men de har klart å justere seg inn etter det og fullførte. Gutta har syklet på «hardtail-sykkel», uten bakdempere, så de kommer nok til å kjenne at de har syklet Offroad Finnmark i tre måneder fremover, humrer han.

Hyller de frivillige

I tillegg til alle rittvinnerne og de fullførende, er han full av lovord for alle de frivillige som får det hele til å gå rundt.

– Absolutt alle de frivillige har også imponert meg noe voldsomt. De døgner på camp og gjør hva de kan for at våre ryttere skal ha det bra. Vi får kun positive tilbakemeldinger. Vi har mellom 150-200 frivillige, og jeg er spesielt glad for de lokale kreftene har tatt ansvaret for sjekkpunktene i Karasjok og Kautokeino.

Tok lærdom av fjoråret

Både Berg og Jørund Greibrokk overvar familierittet sammen med flere ildsjeler sørget de for at alt gikk knirkefritt fra 27. juli til 4. august. Man skulle tro han var mer sliten og trett enn hva tilfellet var.

– Jeg er faktisk ikke så sliten. Jeg og Anders Abrahamsen (administrativ leder) hadde vårt første ritt i fjor og da blandet vi oss opp i alt. Den gang skjønte vi ikke hva vi hadde begitt oss ut på, men vi lærte det på den harde veien. Nå har vi fått evaluert og delegert ut flere oppgaver, så vi kunne konsentrere oss mer om å lede det hele. I fjor var jeg helt kake, det tok nok tre uker før jeg var meg selv igjen. Jeg husker vi dro på ferie uka etter, og jeg våknet hver natt og trodde jeg lå naken på sjekkpunktet i Kautokeino og skjønte ingenting, smiler han.