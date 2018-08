Leverte kjøring på høyt nivå i Sverige

sport

Det har tradisjonen tro vært en hektisk sommer for Altas ivrigste motocrosskjørere. Denne helga har sesongens fjerde runde i Nordcupen i Sverige blitt kjørt i Kiruna, og to Alta-kjørere klatret til topps på seierspallen.

– Edvard Oliver Simensen var suveren i klasse 85U denne helga. «Sommerferien» med deltakelse i Myggjakten og Dalacrossen har åpenbart gjort godt, for Edvard vant samtlige fire heat og vant løpet med god margin, skriver Birgit Simensen i en mail til A-sporten.

Også i klasse Mx2U17 ble det seier til en kjører fra Alta.

– I klasse 125 junior kjempet Mats Berg seg til seier foran Joakim Nørgård Olaisen fra Nordreisa MK. Mats vant to av heatene og slo Nørgård Olaisen med fem poeng i sammendraget, sier hun.

I klasse MX2 stilte både Morten Hågen Strøm og Marius Berg. Begge viste bra kjøring og Morten klarte en sterk andreplass. Berg endte på syvendeplass.

– I MX1 kjørte Daniel Hammari og Njål Digre. Daniel er nettopp tilbake på sykkelen etter en skade han fikk under Midnattsolcrossen. Han viste at han kan kjøre fort, men hadde et par uheldige tipp. Njål hadde tekniske problemer på lørdag, og gjennomførte bra på søndag, forteller Simensen.

Hammari ble nummer fem, mens Digre tok niendeplassen.

– Birgitte Olsen stilte i MXDamer, men tippet i første runde i første heat, og måtte til legesjekk. Hun var dermed tvungen til å bryte. Totalt var det 14 stykk fra Region Nord til start, og Alta MSK markerte seg godt, avslutter hun.