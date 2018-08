Cavendish til Arctic Race?

sport

Under Arctic Race of Norway om to uker kan den meriterte sykkelstjernen Mark Cavendish (33) stå på startstreken, melder avisa Nordlys.

Det vil i tilfelle være en stor attraksjon for rittet som innledes i Vadsø 16. august og avsluttes i Alta noen dager senere.

Team dimension data-rytteren ble forhindret fra å delta i fjor på grunn av et velt. I år fullførte han ikke Tour de France etter at han brøt tidsfristen.

Arctic Race-sjef Knut-Eirik Dybdal vil ikke kommentere noe om konkrete ryttere

– Jeg kan ikke si mer enn at Team dimension data stiller med et meget sterkt lag, sier Dybdal til Nordlys.