Har finsiktet siktet

sport

Landsskytterstevnet arrangeres i år i Stjørdal fra 3. til 10. august, og Alta Skytterlag stiller mannsterke med 12 skyttere. Stevnet er et av norges aller største idrettsarrangement med over 5000 deltakere og 20.000 besøkende.

Talenter imponerte

Skytterlaget har en fin miks av aldersgrupper, fra flere lokale talenter til skytterlegender som Arnulf Losvar. Flere av de har kommet godt i gang under stevnets første dager. Lagvenninnene Nathalie Losvar og Birgitte Opgård deltar i klasse eldre rekrutt.

– Nathalie fikk fine 248 poeng av 250 mulige lørdag. To kjedelige 9,9 treff ødela for full pott, kunne Line Andersen i Alta Skytterlag meddele.

Søndag leverte Birgitte Opgård feilfri skyting og med sine 250 poeng med 19 innertreff tok hun seg til finale.

– Hun er veldig fornøyd og sier at det å komme til finalen i LS er stort for henne. Nå gjenstår det bare å holde fokus inn i finalen om noen dager. Nathalie har også skutt veldig bra og fikk 248 poeng, men det holdt dessverre ikke til finaleplass, men det er uansett en kjempeprestasjon. Det er over 350 skyttere i denne klassen, opplyser en stolt Andersen videre.

Legenden videre til finale

Arnulf Losvar lot seg ikke stoppe av pøsregnet og fyllte alle hold med seks treff i sin feltløype. Han kom dermed langt opp på resultatlistene og er klar for finale. Vegard Haugan er normalt sett en meget stødig skytter, men A-sporten for opplyst at han var litt uheldig med kneppingen og at to skudd gikk ut. Han endte opp med 28 treff hvor 11 var innertreff. Arnulf hadde 30/20.

Magnus Rønquist Tapio i junior-klassen deltar på sitt første LS og har skutt felt i dag. Han var dessverre uheldig og falt under lek i går og stilte med skadet skulder noe som gjorde sitt til at resultater ikke ble helt som han ønsket får A-sporten opplyst.

De andre veteranene fikk ikke åpningen de hadde ønsket under lørdagens øvelser. Lars Daniel Isaksen og Knut Olav Thomassen fikk begge 237 av 250 mulige poeng, mens Leif Simensen fikk 225. Herrene kom derfor litt ned på resultatlistene. En som ikke har vært med like lenge som trioen er Morten Kristoffersen, som deltok for første gang. Det ble 230 poeng på han under baneskytingen i klasse 1.