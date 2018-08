Siste lag i mål

sport

Martin Cunat og Tomas Navratil fra Tsjekkia ble siste fullførende under årets Offroad Finnmark. Duoen deltok i den mest ekstreme klassen, og tilbakela 700 kilometer på 83 timer og 18 minutter. De var tydelig slitne etter målgang, men tok seg tid til å prate med arrangører, andre utøvere og media i målområdet før de får sin velfortjente hvile.

– This is hardcore, kunne Cunat oppsummere.

Det spesielle er at Cunat og Navratil sykler på hardtail-sykler, det vil si sykler uten fulldemping og med kun bakdempere, noe Rune Berg i Offroad Finnmark synes var ekstra imponerende.

– Disse gutta vil sannsynligvis kjenne at de har syklet Offroad Finnmark i hvertfall i tre måneder fremover. De har virkelig imponert meg, skryter Berg.