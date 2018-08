Knusende finaleseire

sport

Arrangørene var ikke spesielt heldige med været i går kveld når himmelen åpnet seg og regnet pøste ned. Lørdag hadde de værgudene mer på sin side, og det var bare god stemning på Coop-banen.

På herresiden var det Aronnes IL som tok pokalen tilbake, etter at Team Trans hadde den til låns oppe i Tverrelvdalen ett år. De tok en overbevisende 5-1-seier over B.R.A Rekrutt, etter scoringer av Anthony Logje (2), Magnus Hart, Kim Steven Knutsen og Nicolai Skorpen Stokvik. Johnny Mathis Utsi skapte spenning da han utliknet til 1-1 for B.R.A Rekrutt, men derfra og ut tok Aronnes IL fullstendig over.

Nå venter det bankett og etterpåfest i regi av Prosjekt Z. Skal en tro Aronnes IL blir de å stille mannsterke med en feststemt gjeng.

– Glede oss stort til en av de beste kveldan i året! Spesielt med tanke på at trofeet e tilbake der det høre hjemme. ARONNES IL, skriver Tommy Haug under bildet.

Buldoser vant - som vanlig

Buldoser har som vane å vinne det meste av lokale turneringer, det være seg Prosjekt Z eller romjulsturneringa i futsal. Heller ikke under årets utgave kunne noen stoppe de. Handball Girlsa ble knust 5-1.

A-sporten var tilstede under noen av lørdagens oppgjør på Prosjekt Z. Se vår store bildeserie ovenfor.

Saken oppdateres med info om damefinalen.