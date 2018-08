Tøffe tak under Prosjekt Z

sport

– 1-1 mot er jo greit mot et hardtsatsende FC Godfoten, vi legger standaren der, så får formen heller stige, sier en pesende B.R.A Veteran-spiller og turneringsleder Mathias Sønvisen Moe etter kampslutt. Han og påtroppende leder Erlend Hanstad har alt på stell.

– Vi er godt i gang, Erlend har gjort en helt rå jobb, jeg har stort sett bare vært på ferie.

Under turneringas første kamp smalt det voldsomt i en hodeduell når en spiller fikk albuen i nesa.

– Jeg fikk ikke med meg situasjonen, men jeg så at den nesa hadde fått seg en smell. Det er mye dårlig trente folk her, så det er mer strekkskader det går i. En knekt nese kan skje alltid og hvor som helst, men det er klart det er artig å se litt blod, men vi oppfordrer ikke til det, sier han videre. Spilleren som fikk smellen tok det med godt mot, og det var garantert ikke tilsiktet. Som vanlig går det litt tøft for seg når utrente og trente barker sammen, men turneringen spilles under kontrollerte former med dommere på plass.

Det som kan gjøres noe med, er fikset før turneringsstart. Været får man riktignok gjort lite med.

– Regnet setter ikke en demper på stemninga for min del, men jeg merker at publikum holder seg litt tilbake under tak, og er ikke helt med på sidelinja for å se kampene. Det setter en liten demper på stemninga. Spillerne ser ut til å kose seg, det er kjempefint spillevær, mildt og litt regn i lufta er bare kos. Da får vi fart i ballen.

«Fotografen» lover å følge den stigende formen i takt med B.R.A Veteran og satser på å treffe bedre på kamerainnstiillingene til neste bildeserie fra Prosjekt Z.