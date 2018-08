Linda og Ruth Cecilie i mål

sport

I løpet av ti år har aldri et kvinnelag gjennomført OF700. I år er det to. Fredag formiddag ankom vinnerne, Team Ishavskraft bestående av Linda Treseng og Nina Gässler. Teamet vant til tross for tidsstraff.

Team Ishavskraft får tidsstraff Meldte inn at sykkelen var fullstendig ødelagt, men arrangøren er ikke enig.

Rett før halv fire kom også Linda Isaksen og Ruth Cecilie Jakobsen i mål, som det andre kvinnelaget i historien til å fullføre distansen.