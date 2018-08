Førr noen damer!

sport

Det er nemlig de første damene som fullfører 700-kilometeren i Offroad Finnmark. En real kraftprøve til tross; Team Ishavskraft med Linda Treseng og Nina Gässler sprettet champagnen, smilte brett og jublet for seieren. De kom i mål klokken 06.26.

– Jeg drikker ikke alkohol, men får bare spille med, sa humørfylte Gässler.

De to vinnerne var lettet, men la ikke skjul på at det hadde vært et trøblete ritt. De ble blant annet ilagt tidsstraff på to timer på grunn av at arrangørene mente det var mulig å reparere en ødelagt sykkel. Treseng var også tidlig i rittet syk, men kom seg til hektene.

Det var imidlertid mer jubel i natt og i morges. Team Solum ved Terje Gunnestad og Hans-Christian Mundal fra Telemark kom slitne inn klokken 02.42, som første turlaget for herrer i Of700. De krysset målstreken i Alta kl. 02.42 natt til fredag, i sitt alller første ritt i Offroad Finnmark.

I mix-klassen kom også de glade spanjolene i Team Podium inn i morges. Jose Gomez, Jorge Fernandes og Olga Echenique virket både pigg og humørfylt da de stilte på bilder i morgentimene.