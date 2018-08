Ble straffet av personlige feil

sport

BUL - Fløya 2-4:

Se kampen i opptak her.

BULs damelag har fått en blytung andresesong resultatmessig. Som mange ganger tidligere denne sesongen var BUL spillemessig klart på høyde med motstanderen gjennom store deler av kampen, men ble igjen straffet av perioder med ukonsentrert og uoppmerksomt forsvarsspill.

Lea Hunsdal Falsen har plukket opp hanskene etter at Guro Bell Pedersen forlot klubben til fordel for toppseriespill med Røa. Ungjenta viste sin spisskompetanse med sin enorme fart når hun passerte forsvarsfireren, fikk en lang tå på ballen før hun ble meid ned av Fløyas sisteskanse Tone Elvik Sannerholt.

Marie Nygård Kjellmann var sikker fra ellevemeteren og satte inn 1-0.

Vilde Brattland har gått motsatt vei av Bell Pedersen og retunert til Fløya fra Røa. Hun klarte å skjære inn foran BULs ellers solide stopperduo i Nygård Kjellmann og Josefine Haugen, og plasserte ballen sikkert i mål. Sekunder før pausesignalet gikk fikk gjestene en dødball, noe BUL har slitt enormt med å forsvare seg på. Celine Nergård fikk gå umarkert opp og heade ballen i bue over Irene Pettersen, som så ut til å ha tatt et steg for mye frem, og rakk ikke helt opp.

BUL presset på

Etter at Fløya åpnet best de første ti minuttene etter pause, ble Johanne Bjørnå spilt nydelig gjennom av Therese Vollan Kristensen. Bjørnå var sikkerheten selv og satte inn utlikningen. Bjørnå var et utomonent og skapte det meste av BUL sine farligheter, og var flere ganger farlig frempå. Etter litt over timen spilt var ikke Vollan Kristensen like heldig når hun sendte Nergård alene med egen keeper, og 2-3 var et faktum. En ny ballmiss av Oda Lillegård minutter før slutt i BUL-forsvaret ga Fløya en 4-2-seier på Coop-banen. BUL må nok en gang kunne sies å ha fått ekstremt dårlig betalt. Blåtrøyene satte stadig vekk Fløya-målvakten på prøver, men Sannerholt viste seg å være vanskelig å overliste.

A-sporten kommer tilbake med sitater og mer om kampen i mandagens avisutgave.