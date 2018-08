Team Ishavskraft får tidsstraff

sport

Team Ishavskraft, bestående av Linda Treseng og Nina Gässler, leder for øyeblikket OF700 dameklassen. I natt opplevde Linda å få sykkelen ødelagt, og den ble meldt inn som ubrukelig. Nå skriver Offroad Finnmark følgende på sin Facebookside:

En skadet sykkel ble innrapportert av lag 710 som ikke-reparerbar, og fikk senere bytte sykkel på neste sjekkpunkt. Den aktuelle sykkelen ble senere befart av juryen som konkluderte den som ikke-syklebar, men reparerbar. Med dette som bakgrunn idømmes laget 120 minutters tidsstraff.

– Det er ingen grunn til å tro at feilinformasjonen vi fikk inn fra teamet var gjort med vilje, men juryen må uansett holde seg til regelverket som tilsier at sykler som kan repareres, skal repareres, og at brudd mot dette medfører tidsstraff, sier rittleder og juryformann Jørund Greibrokk.

Bak dem kommer Linda Isaksen og Ruth Cecilie Jakobsen på team Isaksen/Jakobsen, som ikke har fullt så lang vei opp til ledelsen lenger. Tidsstraffen ilegges etter målgang