Vegard forlenget avtalen med Alta IF

Usikkerheten har vært stor knyttet til kontrakten Alta IF har med målmaskinen Vegard Bråten.

I dag ble det enighet mellom kliubben og spissen, etter at kontrakten gikk ut etter vårsesongen.

– Det er en svært god nyhet at Båtnes Braaten har forlenget sin avtale med klubben. Den nye avtalen strekker seg ut sesongen 2018, og det betyr at vi fortsatt får glede av superspissens ferdigheter, og ikke minst gode personlighet, heter det fra Alta IF etter at avtalen er signert.

– Vegard har gjort en fenomenal innsats for Alta IF i en årrekke, og vi er stolt av å ha han med oss, tilføyes det.

Trener Bård Flovik er svært glad for at avtalen endelig er på plass og hovedpersonen selv sier følgende til Alta IFs nettside:

– Det er veldig godt å ha ting avklart! Jeg ser frem mot en spennede høstsesong, og håper at vi kan være med å kjempe i toppen hele veien.