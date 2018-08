Surt tap i Norway cup

sport

Etter to seire ble det en litt sur nedtur i Norway cup tirsdag for Burfjord, Øksfjord og Sørøy Glimt (BØS). Det ble en knepent 2-3-tap for guttelaget mot Håkvik.

Hadde sjanser

– Det er surt, men vi kriga godt og sjansa hadde vi plenty av, melder lagleder Jim Gaute Olsen.

Han påpeker at det også er følelsa det kan være sunt å kjenne på.

– Det ligger masse læring i å takle tap, om 10 minutter har dem glemt det og tar dagen med et smil, var beskjeden på Facebook etter tapet. BØS skal møte Jølster i neste kamp i 7-er turneringen.

Opptur for jentene

Kautokeinos jentelag fikk på sin side en opptur tirsdag ved å slå Gjøvik/Lyn 1-0 etter tap i de to første kampene i gruppespillet. Nå blir det B-sluttspill mot vinneren av Bergen Nord mot Åsane.

Jentene fra Nerskogen fikk også med seg ett poeng ut av gruppespiller etter 1-1 mot Malvik i den siste kampen. Da passerte de også Malvik på tabellen. I B-sluttspillet møter de nå Strindheim 2.