Leder med klar margin

Det spansk/cubanske laget Team Podium med cubanske Olga Echenique og spanske Jose Gomez og Jorge Chico Fernandez leder OF700 Mix med klar margin ut fra sjekkpunkt Kautokeino.

Til Offroad Finnmark sier Gomez, som har deltatt i løpet før, at han i år har større ambisjoner for deltakelsen. Han sykler også ned et lag enn tidligere.

– Jeg synes det var viktig å være på et skarpt lag med gode folk for å klare å utrette noe her. Jeg tror jeg har de beste folkene for dette løpet.

Gomez sier det fortsatt er for tidlig å si noe om hvordan det kommer til å ende for deres del, men de gjør det de kan for å vinne.

– Offroad Finnmark er et ganske hardt løp og vi skal forsøke å gjøre vårt aller beste.

Neste sjekkpunkt er Máze.