Eline til Kolbotn

sport

Stortalentet Eline Hegg har signert kontrakt med eliteserieklubben Kolbotn. 17-åringen har imponert stort for både BUL og J17-landslaget og det var bare et tidsspørsmål før BUL måtte innse at Hegg fulgte i fotsporene til Runa Lillegård og Guro Bell Pedersen.

– Tiden er inne

– Jeg føler at tiden er inne og tror jeg kan fortsette utviklingen i Kolbotn. Jeg er veldig takknemlig overfor BUL og miljøet her. Jeg har hatt en trygg og god plass for å utvikle meg som forballspiller, sier Eline, som nå blir lagkamerat med altajenta Tonje Pedersen.

– Er det litt skummelt å dra?

– Jeg er nokså hjemmekjær, men jeg gleder meg til å teste nivået og bli kjent med et nytt miljø, sier Eline, som reiser sørover 14. august.

Ikke med på fredag

Trener Odd Inge Johansen har ikke Hegg med når høstsesongen starter opp fredag ettermiddag.

– Først og fremst er vi stolte av Eline og at hun er klar for eliteserien. Vi ønsker at hun skal få tatt ut hele sitt potensial. I min verden er hun kanskje den beste spilleren i Norge som er født i 2001. Hun kan nå så langt han hun bare vil og har enormt gode ferdigheter, sier BUL-treneren, som samtidig må innse at laget svekkes.

– Vi er jo tabellmessig i en meget vanskelig situasjon, så vi hadde et ønske om å bruke Eline i et par kamper til, men det åpnes det ikke for i kontrakten. Vi er en utviklingsklubb som må leve med at en god utviklingsjobb innebærer at de de største og beste multebærene i Finnmark plukkes sørfra, billedlegger BUL-treneren.

– Nå kan du høres litt bitter ut?

– Det er ikke meningen, jeg er først og fremst stolt av våre jenter, men vi må se på at eliteklubbene får milllioner til rådighet og henter våre spillere midt i ferien. Det gir oss noen utfordringer, medgir Johansen.

– Vi har human kapital, men har lite å stille opp med, tilføyer han.

Opptur i Gothia

Det positive foran fredagens møte med Fløya er at ungjentene på J18 fikk en god opplevelse i Gothia cup. Det tar de med seg inn i hverdagen som jente- og damespillere i BUL.

– Vi håper naturligvis på en forløsning i fredagens kamp, sier Odd Inge.