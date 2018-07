– Vi vil bite fra oss!

sport

Kautokeino-jentene møtte tøff motstand i åpningsdagen av Norway Cup. Fyllingsdalen vant 3-0.

Wanja Blind og trenerteamet hadde skaffet seg informasjon om Fyllingsdalen før de satte kursen sørover. De visste at det var et bra lag og fryktet det kunne bli stygge sifre, ettersom hordalendingene tidvis har imponert i den hjemlige serien. Kautokeino led litt under at de ikke var samspilte. Trener Blind la ikke skjul på at det tar tid å spille inn et lag som praktisk talt er helt nytt. Hun tror samhandlingen vil bli bedre og bedre utover i turneringen.

– Vi har ambisjoner om å bite fra oss. Det er en kombinasjon av det sportslige og sosiale som har lokket oss hit. Kautokeino-jentene ønsker å komme lengst mulig. Samtidig er det mange som har hatt et stort ønske om å få delta i Norway Cup, selv om vi har deltatt i flere store turneringer. Det er ikke så mange månedene siden vi var i Canada, sa Blind til Altaposten.

Flere av spillerne som var med på å vinne gull i jenteklassen Piteå i juni er i aksjon for Kautokeino i Norway Cup. Noen har meldt overgang fra andre klubber for at klubben skal stille et best mulig mannskap.

- Åtte av jentene og bortimot halvparten av troppen kommer fra Kautokeino. Resten har vi lånt inn. Enten i form av leieavtaler eller overganger. Tre av jentene spiller til daglig for Fauske/Sprint. Det er også et trekløver fra Grand Bodø som er med oss. Pluss ei som tilhører Polarstjernen og Medkila. Vi har også et svensk innslag i troppen ettersom vi har med oss en tenåring som er fra Dorotea, sier Wanja Blind som er en av to lagledere og trenere.

Kautokeino-jentene slet med å skape de helt store sjansene mot et Fyllingsdalen-lag som leder både nier og elleverserien i Hordaland. Blind tviler på om de kommer til å møte så mye bedre motstand enn det de gjorde i den første kampen. Hun har forhåpninger om at det skal være mulig å ta poeng når Namsos på står på motsatt banehalvdel i dag mandag.