Lokale håp på Ekebergsletta

Til helga sparkes gigant-turneringen i gang. For mange av Nerskogens J17-jenter blir fotballkampene på Ekebergsletta det siste de gjør som juniorspillere.

Ett altalag

Totalt 30.000 fotballspillere og 1.900 lag fra over 50 nasjoner deltar på fotballfesten på Ekebergsletta. Det eneste Alta-laget under turneringen er Nerskogen Ils jenter 17-lag. Trener Atle Hansen forteller at det er vel så viktig at jentene skaper seg gode opplevelser utenfor banen, som på banen.

19 jenter med

– Vi reiser til Norway Cup med totalt 19 jenter. Dette blir for mange av jentene våre det absolutt siste de gjør på aldersbestemt nivå, før de tar overgangen til seniorfotballen. Det aller viktigste er at jentene har en fin tur, får masse gode opplevelser, og minner for livet. Vi ønsker selvfølgelig å gjøre vårt aller beste når det kommer til kampene, men det viktigste er at alle er med og har det fint.

– Det er veldig trist, men jeg gleder meg veldig mye til turneringen. Det blir en fin avslutning sammen med laget. Vi har det veldig fint ilag så det blir trist at det er det siste vi gjør som lag, sier Nerskogenspiller Mari Nilsen (16).

Hansen forteller at den egentlige planen for Nerskogens J17-lag var Gøteborg og Gothia Cup.

– I utgangspunktet var planen å dra på Gothia Cup. Så ble vi klar over at de ikke tilbyr en egen 17 års-klasse, med tanke på at nesten alle jentene våre er i 17-års alderen, ble Norway Cup det beste alternativet.

Kautokeino er også på plass i Norway cup med sitt jentelag i denne klassen. Vi kommer tilbake med reportasje på jentene.