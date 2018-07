Rigget klar for åpningsseremoni

sport

I går kveld hadde ildsjelene i Offroad Finnmark sørget for at både tribuner og scene var på plass ved Nordlysbadet og foran katedralen, så kulissene skal det ikke være noe i veien med. Varanger lyd er videre klar til å sørge for god lyd.

Åpningsseremonien for det 10. rittet av Offroad Finnmark er fra lørdag klokken 10. Da er det start for både OF150 solo, junior og OFUngdom. Minst like spennende blir det naturligvis å følge målgangen utover ettermiddagen.

Mandag og tirsdag starter de virkelige hardhausene ut fra sentrum, de som skal sykle 700 kilometer, mens de som tar løs på 300-kilometeren på vente til torsdag. Onsdag er det barneritt.

Altaposten kunne torsdag fortelle at det er rekordpåmelding med nærmere 400 ryttere.