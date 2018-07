– Fantastisk gjeng som fortjener en gulrot

sport

Daglig leder Rune Berg i Offroad Finnmark er imponert og ydmyk overfor de mange som stiller opp for sykkelrittet i disse dager.

– Vi skulle ha en liten flyttesjau av utstyr. På kort tid dukket det 10 frivillige opp og det hele var unnagjort på 40 minutter, forteller Berg.

Har blitt tyngre?

Fra flere arrangører kan det se ut til at det blir tyngre å rekruttere frivillige. Aronnesrocken måtte etterlyse flere hender i fjor og Altaturneringen i fotball behøver enormt mange frivillige. Nylig måtte også Varangerfestivalen etterlyse flere frivillige.

– Jeg fikk med meg det, og tok kontakt med festivalen for å dele erfaringer. I Offroad Finnmark har vi hatt en større premie som vi trekker ut blant de frivillige. Her har Harila som sponsor gitt en sykkel til 30.000 kroner. Jeg tror det er en gulrot som gjør at mange føler seg inkludert og satt pris på, sier Berg til Altaposten.

Han forteller at Offroad Finnmark har mange som brenner for rittet.

– Vi skulle selvfølgelig hatt enda flere frivillige, men det går egentlig bra, sier Berg, to dager før det braker løs med første ritt. Den nærmeste uka blir det travelt for staben som feirer 10-årsjubileum.