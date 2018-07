Yngve (55) slo til med seier i NM-runde i Mo i Rana

sport

Forrige helg gikk NM i roadracing av stabelen i Mo i Rana. Norgesmesterskapet ble avholdt på verdens nordligste roadracingbane, ved Storforshei nord for Mo i Rana. Banen er anerkjent som en av Nordens beste baner for motorsykkelløp.

To altaværinger i toppen

Altaværingene Yngve Kristoffersen og Eivind Skotnes imponerte voldsomt i klassen Free for All. Klassen er en supportklasse for de som ikke har anledning til å kjøre hele serien på seks runder. 55-år gamle Kristoffersen hadde null forventinger og en svekket skulder foran årets løp, men kjørte seg helt til topps i løp én. På pallen fikk han besøk av sambygding Eivind Skotnes på en tredjeplass.

– Jeg hadde ikke all verdens forventninger, men jeg perset med 1,2 sekunder og rundetidene hadde holdt til en tiende plass i Superbike, som er den desidert tøffeste klassen. Jeg må jo være fornøyd med at jeg er den raskeste 55-åringen noen gang rundt denne banen, og at mange som er halvparten så gammel som meg har måttet se ryggen min gjennom hele helga, humrer han.

Kristoffersen klemte til med beste tid på kvalifiseringen. Han fikk dermed pole position i løp én, noe som betyr at han startet fra første startspor. Erfaringene fra dragracing gjorde at den erfarne motorsykkelkjøreren tok starten i begge løpene. I løp én kjørte Kristoffersen først inn til mål, med flere sekunders forsprang til andremann, Tor Eskil Lian. Lian har tidligere hevdet seg i topp 5 i NM for Superbike. Han ble etterfylt av Altaværingen Skotnes på tredjeplass.

Bomgiret

I løp to ledet Kristoffersen helt til det gjenstod en og en halv runde. Til stor ergrelse for altaværingen førte en bomgiring til at Lian kom forbi og revansjerte seg for forrige løp.

– Jeg skjønte med en gang hva som hadde skjedd. Jeg skulle egentlig gire opp til tredje gir, men det ble i stedet femte gir. Det utnyttet konkurrenten bak meg, med kun to svinger igjen. Men det er helt okay. Tor Eskil er normalt sett en bedre fører enn meg, sier en ydmyk Kristoffersen til A-sporten.

Skotnes havnet på en komfortabel femteplass i løp to. Totalt sett er altaværingene meget godt fornøyd med norgesmesterskapet.