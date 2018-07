Ny trenerduo vil ha «aulasuset» tilbake

sport

– Det skal lokale unggutter gjøre ved å spille hurtig og underholdende håndball, lokker den nybakte trenerduoen.

Samarbeidet igang

I slutten av april kom den etterlengtede nyheten om et helhjertet samarbeid mellom og på tvers av nordlysbyens håndballklubber. Håndballmiljøet i Alta skal sammen jobbe for å få frem gode håndballspillere gjennom en såkalt partnerklubbavtale. Den svært velkomne avtalen omhandler seniorhåndballen, og 16- og 18-års håndballen i Alta.

Nå er det klart at Rune Skaufel og Kai Erik Bull tar over treneransvaret på herresiden. Trenerduoen har stor tro på samarbeidsprosjektet Alta-håndballen nå går inn i.

– Vi har veldig stor tro på dette samarbeidet. Dette prosjektet har stor støtte i både Alta IF og BUL sine styrer, samt hele håndballmiljøet i Alta.

– Hva har denne satsingen å si for unge håndballspillere i Alta?

– Det hjelper på motivasjonen at de unge får muligheten til å spille på høyest mulig nivå i Alta om de vil det. De mer etablerte spillerne fra fjoråret har gitt seg. Det er et ungt lag med veldig talentfulle spillere vi står ovenfor. Det er gutter med masse håndball i seg og et ønske om å prestere i all norsk seriespill. Samarbeidet gir også de yngre talentfulle guttene i 15-,16- og 17-års alderen en større forutsigbarhet på hvordan de skal bli best mulige håndballspillere i Alta.

Unison enighet

På herresiden er det Alta IF som er såkalt «prestasjonsklubb». De andre klubbene blir «partnerklubber». Det betyr at de beste spillerne på tvers av klubbgrenser fra Alta på herresiden får muligheten til å hevde seg i allnorsk 2. divisjon med spill for Alta IF. I tillegg vil de ha mulighet til å spille 3. divisjons-håndball i BUL-drakt. Avtalen legger også til rette for at de beste 16- og 18-års spillerne i Alta kan spille sammen i henholdsvis Bring- og Lerøyserien. Et lignende samarbeid er blitt gjort på fotballfronten med stor suksess. Det store prakteksempelet der er fotballdamene til BUL sitt opprykk til 1. divisjon.

– Idet Alta IF fikk tilbudet om å fortsette i 2. divisjon, var de egentlig ikke i stand til å si ja til plassen grunnet for liten spillerstall. Derfor bestemte styrene i Alta IF og BUL, med unison enighet i håndballmiljøet, å slå sammen lagene å takke ja til plassen. Hvis vi skal ville noe med håndballen i Alta så er dette det eneste riktige, forteller Skaufel og Bull til A-sporten.

Ser fram mot seriestart

Trenerne forteller at de startet opp i mai med seks uker intensiv trening. Nå har guttene ferie, så starter de opp igjen 6. august. Duoen ser fram mot seriestart 15. september, borte mot Kolbotn og Bodø 2.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å være best mulig forberedt til seriestart. Før den tid har vi et par cupkamper som skal spilles. I tillegg skal vi til Boden om noen uker å ha oppkjøring. Perioden før vi tok sommerferie var det ekstremt bra nivå på treningene.

De ønsker å spille med en bestemt håndballfilosofi og håper det skal tiltrekke enda flere på kamp i Aulaen.

– Vi har en filosofi på hvordan man skal spille håndball. Vi har begge lyktes godt med den filosofien på alderbestemt nivå og håper å viderebringe den inn på seniornivå. Det handler om innsats og vilje. Innsatsen på treningene har vanvittig mye å si på hvordan man presterer i kamp, forteller de iherdig.

– Vi både tror og håper at de mange håndballinteresserte i Alta tar turen på kamp i det sesongen begynner. Vi skal gjøre alt vi kan for at guttene vårs leverer. Så håper vi altaværingene setter av tid til å komme på håndballkamp i Aulaen, akkurat som på 1980- og 1990-tallet, avslutter de.