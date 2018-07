Pangstart i Nordens største turnering

sport

Spillerne fra Alta sjakklubb var ikke lammet av respekt for gode motstandere under innledningen av Nordens største turnering. Xtracon Chess Open i Helsingør i Danmark huset 400 deltakere, blant annet et par karer fra Alta i storform.

Etter fire runder har Mikalsen 3 poeng, etter at de to siste partiene hans ga remiser (uavgjort) mot danske stormestre. Spørsmålet er om det er mulig å følge opp en så sterk start.

Alta stortalent André Z. Nielsen (16) fra Alta deltar også. I 2. runde smelte han til med et kanonparti mot GM Allan Stig Rasmussen, en av Danmarks beste spillere!