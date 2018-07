BUL sikret bronsen

sport

BULs 18-årsjenter tapte 0-1 i semifinalen mot velorganiserte Kungsbäcka, men skal på podiet som bronsejenter på Gamla Ullevi i kveld.

– Vi er fornøyde, selv om noen av jentene var litt skuffet rett etter kampen. Føler vi spilte som et lag i hele turneringa og fikk maks ut, sier lagleder Terje Falsen etter at punktum er satt for travle dager.

BUL kom godt i gang i kampen og hang bra med i starten, men det var tydelig at det kom til å bli vanskelig å skape sjanser på svenskene. Kungsbäcka scoret på sin første mulighet i kampen ettet et fantastisk langskudd i krysset. Etter dette spilte svenskene veldig kynisk og bra, så det var vanskelig å komme til sjanser. Kungsbäcka hadde et par muligheter på overganger, men kampen ebbet ut på 1-0 til Kungsbäcka.

– Alt i alt et helt greit resultat. Svenskene var litt bedre, mener Falsen.

Det betyr at BUL kom på delt tredjeplass i turneringa sammen med Vålerenga.