sport

19.-31. juli går Europamesterskapet av stabelen i den nederlandske byen Veldhoven. På plass i Nederland er sjerneskuddet Simon Thomassen. 15-åringen fra Alta skal delta i 17-årsklassen. Mesterskapet starter med disiplinen 14.1, en disiplin Simonsen tok bronsjemedalje på i fjor.



Første kamp endte med walkover i favør Altagutten. Deretter gikk han på tap i 2. runde, men kom sterkt tilbake i taperkvalifiseringen mot italieneren Francesco Anelli med 75-33. I 1/16-dels finalen ble tyskeren Motitz Neuhausen for sterk. Alta-gutten endte på en 17. plass i 14.1 disiplinen etter 75-49 tap for Neuhausen.

– Simon hadde flere sjanser, men det ville seg ikke helt i dag, Vi ser fram mot 10-ball som starter i morgen, skriver pappa ,Vidar Thomassen, på sms til A-sporten fredag. Totalt er det 4 disipliner i tillegg til lagkonkuransen som Simon og resten av de norske guttene skal kjempe om medaljer i under EM.



Det viktigste er å ha det artig

Simon forteller til A-sporten at det viktigste er å ha det artig med idretten.

– Jeg har egentlig ikke så store forventninger til turneringen. Jeg prøver å ha minst mulig press på meg selv under turneringen, og ikke tenke så mye på at det faktisk er EM . Jeg vet at jeg kan gjøre det veldig bra hvis alt sitter som det skal. Men det viktigste er først og fremst å ha det artig med biljarden.

– Du tok bronsjemedalje i disiplinen 14.1 i fjor, er målet å bedre det resultatet i år?

– Jeg vil først og fremst gjøre mitt beste, så får vi se hva resultatet blir. Den jordnære biljardspilleren forteller at bortsett fra 14.1, så har han best sjanser i disiplinen 8-ball.



Kjenner forventingspresset



15-åringen innrømmer at han kjenner på forventningspresset under mesterskapet.

– Ja jeg må ærlig innrømme at jeg kjenner veldig på det. Det er jo faktisk EM. Jeg prøver å slappe av og tenke minst mulig på biljard i mellom matchene.

Han forteller til A-sporten at samholdet i landslagstroppen er veldig bra.

– Jeg har kjent lagkameratene mine på U17, Emil Andre Gangfløt og Ole Kristian Rudshavn, veldig lenge. Vi bor på rom i lag og trives godt med hverandre.