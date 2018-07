Tung dag for Alta IF-jentene i Gøteborg

sport

I siste gruppespillkamp onsdag møtte Alta IF 1 gruppas beste lag, Kvarnsvedens IK. Det endte med tap 0-3, og dermed andreplass i gruppa.

– Fortjent tap. Kvarnsvedens var et knallgodt lag som spilte hurtig fotball på en- og totouch. Som mange andre lag i denne turneringen så er Kvarnsvedens IK et «toppet» lag, der klubben kun stiller med sine beste spillere. De spilte fotball på et høyt nivå, forteller lagleder Vidar Kristensen.

Alta IF var likevel klar for A-sluttspill, og neste kamp gikk allerede noen timer senere onsdag. Også da sto det et svensk lag på andre banehalvdel, Boo FF.

– Nok en gang fikk vi en leksjon. Jeg er imponert over kvaliteten. De hadde en helt jevn tropp med jenter med fantastisk basisteknikk og tempo. De spilte five à side og vi ble løpende mellom, medgir Kristensen.

Det sto likevel 0-0 til pause i 1/32-finalen, og Alta IF hadde et lite håp om å kunne tippe kampen i sin favør med en heldig goal.

– Vi holdt stand i 10 minutter, før en av deres spillere fikk løpe gjennom etter passivitet hos oss. Deretter ble det tungt, men vi fightet godt helt til det sto 0-3. Da ga jentene litt opp, og var i tillegg ganske slitne. Det endte 0-5, og det var unødvendig stygt. Boo skapte ikke så mange sjanser selv om de spilte mye bedre enn oss. Men nivået her er skyhøyt, jeg trodde faktisk ikke at det skulle være så mange gode lag, forteller Kristensen.

Dermed er Alta IF 1 ute av Gothia cup, med tre dager igjen av turneringa.

– Nå får vi bare kose oss med gocart og Liseberg, og følge med på kampene til Alta 2, som er i B-sluttspill. I likhet med Alta 1 fikk også de seg en leksjon i siste gruppespillkamp, da de møtte svenske FC Staffanstorp. De hadde aldri en sjanse, tapte 0-4 og endte som nr tre i gruppa med to uavgjorte og ett tap. Alta 2 spiller 1/16-finale i B-sluttspillet klokka 14.50 i dag, forteller Kristensen.