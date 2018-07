Brøt forbannelse og gikk til kvartfinalen

sport

Endelig lyktes BULs jenter 18 å ta seg videre til kvartfinalen, ettet 2-0-seier mot tyske Eutinger. BUL var det beste laget fra start og kom til flere farlige sjanser i 1.omgang, men det ville seg ikke.

Langskudd

Forløsningen kom like etter pause etter et velplassert langskudd fra Mia Mannsverk. Laget forsatte kjøret og Lea Hunsdal Falsen punkterte kampen etter en overgang i Belgia-klassen.

Det betyr at spenningen blir forlenget, minst til klokken 18.40. Da spiller BUL kvartfinale mot enten norske Lyn eller amerikanske Minnesota Thunder Academy. I sum blir det tre timer fotball i løpet av torsdagen.

Eventyret over

For gutter 18-årslaget til BUL ble det snipp, snapp, snute i ettermiddag. De møtte et meget bra Opsahl-lag i 1/32-finalen. Etter en jevn 1.omgang der begge lag kom til store sjanser, så tok Opsahl mer og mer over og det var ikke ufortjent at de ledet 2-0 fem minutt før slutt. Da tryllet BUL frem et fantastisk angrep som backen Natnael avsluttet med scoring, etter innlegg fra den andre backen Thomas Pedersen.

BUL presset hardt på slutten og kom til en del situasjoner, men det ville seg ikke. BUL-guttene har hatt en veldig fin turnering og kan feriere videre i Gøteborg med hevede hoder.

16-åringene fikk også en god opplevelse i B-sluttspillets 1/32-finale. De vant nemlig 3-0 over Guldhedens etter scoringer av Markus Arntzen, Kasper Thomassen og Trym Suhr-Stamnes. Nå venter tyske SV Eintracht Segeberg i kveld.