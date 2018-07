Møter Spania i åpningskampen

sport

Runa Lillegård og Eline Hegg har vært faste innslag på Norges J17-landslag, men nå er førstnevnte tatt opp på J19-landslaget. Lillegård er med i den norske troppen som er på plass i europamesterskapet for J19-lag, som spilles i Slovakia. Første kamp spilles i dag, onsdag 18. juli klokken 15.00. Og det er ingen hvemsomhelst Norge møter i åpningskampen. Regjerende mester Spania er dagens motstander.

– Det blir kjempestort. Jeg har gledet meg lenge til dette og det blir en skikkelig spennende kamp. Vi er pigge og klare og jeg håper vi trykker til, sier angrepsspiller Emilie Nautnes til fotball.no.

– Det er god stemning i laget og det ser veldig bra ut. Jeg tror det kommer til å bli bra.

Landslagstrener Nils Lexerød forteller at de norske jentene er klare for det som møter dem i åpningskampen.

– Vi har forberedt oss godt og har hatt gode forhold å jobbe under hele veien. Vi har hatt fin stigning de dagene vi har vært sammen og treningsøkta i dag viste at jentene er klare for kamp i morgen, forteller han.

– Det blir en veldig spennende kamp. Det er en god motstander som det er krevende å spille mot, men vi har tro på at den planen vi har lagt vil gjøre det vanskelig for dem. Vi har tro på at vi skal klare å skape målsjanser selv og at det går an å vinne kampen. Vi vet hvordan vi skal utnytte svakhetene deres.

I tillegg til regjerende mester Spania møter Norge fjorårsfinalist Frankrike og vertslandet Sveits. I den andre gruppen møtes Nederland, Danmark, Tyskland og Italia.