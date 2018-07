Finn Hågen vant showrenn i målområdet til Tour de France

sport

Finn Hågen Krogh konkurrerte mot Thor Hushovd og Didrik Tønseth på rulleski og sykkel, i et showrenn som markedsførte årets sykkelbegivenhet i nord, Arictic Race of Norway.

Konkurransen ble gjennomført med uhøytidlige smil i forbindelse med gigant-arrangementet i Frankrike, men etter mye motgang teller enhver opptur for Finn Hågen, som kom først i mål.

– En seier er en seier. Det var gøy å konkurrere i målområdet for Tour de France. Det er et fantastisk arrangement som viser hvilken kraft idretten har når det gjelder å skape oppmerksomhet, sier Krogh i en pressemelding, og tilføyer.

– Jeg håper vi klarer å lage en lignende stemning under Arctic Race of Norway i Finnmark om en måned, sier Krogh.

Fikk vise seg fram

Arctic Race of Norway fikk muligheten til å vise seg frem under Norges dag i Tour de France. Før de tok på seg rulleskiene, forsøkte skiløperne seg på en sykkelspurt mot Hushovd. Der møtte de på kvist.

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk fra Troms representerte de tre fylkeskommunene på den norske dagen. Han er glad for at Tour de France-arrangøren bidrar til gjennomføringen av Arctic Race of Norway.

– Gjennom deres nettverk blir TV-bilder fra vår vakre landsdel sendt i 190 land. Det gir oss en unik mulighet til å markedsføre Nord-Norge og nordnorsk næringsliv på en profesjonell måte over hele verden, sier Ørnebakk i pressemeldingen. Han mener også det er positivt at de involverte kommunene får kompetanse på større arrangementer.

Får kompetanse

Det stiller Arctic Race-ledelsen seg bak.

– Gjennom dette unike samarbeidet får Arctic Race of Norway og Nord-Norge nyte godt av all den kompetansen de bygger opp i Tour de France, en kompetanse som blir liggende igjen i landsdelen og som også andre kan nyte godt av, sier Arctic Race-sjef Knut-Eirik Dybdal.

Tilbake i Finnmark

Årets utgave av sykkelfesten Arctic Race of Norway kommer tilbake til Finnmark fra 16. til 19. august, fire år etter forrige begivenhet som skapte stor begeistring. For første gang er Øst-Finnmark inkludert, med etapper fra Vadsø til Kirkenes og mellom Tana og Kjøllefjord. Deretter kommer de vestover med etapper mellom Honningsvåg og Hammerfest og Kvalsund til Alta sentrum, der det hele avgjøres.