Storseier i sesongens første hjemmekamp

BUL 2 - TIL 6-0:

Bare to dager etter at BULs herrelag fikk juling av nettopp Tverrelvdalen på Coop-banen, var det damespillerne som skulle gjøre opp om seieren. BUL-rekruttene stilte med et sterkt lag der flere av damene har erfaring fra spill i 1. divisjon, og det ble ganske tydelig utover i kampen.

Startet festen tidlig Tverrelvdalen-spillerne sørget for en nydelig oppladning til 16. mai-festen.

Gjestene fra Tverrelvdalen kjempet godt og holdt nullen i en drøy halvtime. Da var plutselig TIL-spiller Lotte Mjøen uheldig og headet et frispark i eget mål. Fem minutter senere økte Kirsten Helsvig Nilsen ledelsen til 2-0 på nydelig vis etter et flott angrep og presist slått innlegg fra høyre, og Marie Nygård Kjellmann satte inn 3-0 rett etterpå.

Med 3-0 til pause var det ikke så mye som tydet på at Dalen skulle få med seg poeng fra Breverud, og andreomgangen bød heller ikke på noen overraskelser. Mia Oskarsson Mannsverk satte inn 4-0 etter 67 minutters spill, og så avsluttet Marie Nygård Kjellmann kampen med ytterligere to scoringer slik at hun fikk fullført sitt hattrick.

Med seks poeng på tre kamper er BUL 2 på femteplass i 2. divisjon kvinner avdeling 9. Tverrelvdalen ligger sist med null poeng og 0-10 i målforskjell på like mange matcher. Tromsø topper tabellen foran Tromsdalen og Porsanger. Alle disse lagene har spilt fire kamper.

Søndag skal BULs 1.-divisjonslag i aksjon på Coop-banen i Bossekop. De møter Øvrevoll Hosle, og kampen starter allerede klokken 12.30.