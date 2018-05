Skaper frykt og glede

sport

På fotballens store festdag 16. mai klinket Tverrelvdalen-herrene til med nok en storseier i 4. divisjon. I lokaloppgjøret borte mot BUL vant Kjetil Thomassens mannskap 7-0, noe som slett ikke har vært en uvanlig stor seiersmargin i sesonginnledningen.

30 scoringer på fire kamper

TIL hadde slått Honningsvåg 8-2, Kautokeino 11-0 og Porsanger 4-1 før de inntok Coop-banen på onsdag. Ettersom Norild tapte 3-4 borte mot Kirkenes er Tverrelvdalen det eneste laget som fortsatt ikke har avgitt poeng. Og med 30 scoringer på de fire første kampene har Dalen hamret inn dobbelt så mange mål som KIF på andreplass. Det skaper frykt hos motstanderne, men naturlig nok massevis av glede blant TIL-supporterne.

– Det har vært en eneste lang opptur. Men samtidig vet vi godt at det bare er spilt fire kamper, og vi kommer til å møte bedre lag enn det vi har gjort så langt. Vi skal uansett si oss godt fornøyd med det som har blitt prestert så langt. Det er en sann glede å styre dette laget fra sidelinja, smiler Kjetil Thomassen, som har fått en drømmestart på trenerkarrieren.

Den tidligere Alta IF-keeperen og Stian Hågensen overtok treneransvaret i Tverrelvdalen IL foran årets sesong. Thomassen gleder seg stort over mannskapet han har til rådighet i år.

– Alle sier at dette må være et av de beste lagene TIL noensinne har hatt, og det er vanskelig å være uenig i det. Vi har fått inn Magnus Hart, som har erfaring fra Eliteserien. Når vi i tillegg kan skilte med kvalitetsspillere som Svein Ove Thomassen, som har erfaring fra 1.- og 2.-divisjon, samt Kenneth Thomassen, Stein-Arne Mannsverk og Daniel Reginiussen er det vanskelig å stå imot. Angrepsrekka har startet bra, og kommer forhåpentligvis til å fortsette i samme spor, sier TIL-bossen til A-sporten.

Solid også bakover på banen

Han ønsker også å berømme de spillerne som ikke får like mye oppmerksomhet som de målfarlige angriperne i klubben. Med bare tre baklengsmål på de fire første seriekampene er TIL best også på dette området.

– Det var litt tynt i de bakre rekker i vinter, og det gjorde at jeg var litt skeptisk. Men så dukket plutselig Richard Ellingsen opp på trening. Han har gjort en meget eksemplarisk jobb i midtforsvaret sammen med Andreas Kalseth så langt i år. At vi holdt nullen mot BUL gleder meg nesten like mye som de syv scoringene. Hele laget har æren for den gode sesongstarten, ikke bare de mer profilerte målscorerne, fastslår Thomassen, som også har en meget solid målvakt i Jonathan Linnes.

HIF/Stein er Tverrelvdalens neste utfordring. De gjester Finnmarkshallen på mandag.