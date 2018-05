Startet festen tidlig

sport

BUL - TIL 0-7:

16. mai er kjent som både fotballens festdag, russens absolutte høydepunkt og mye generell moro langt ut i de sene nattetimer. Rødt, hvitt og blått er fargene som dominerer, spesielt 17. mai. På Coop-banen var det imidlertid lite å glede seg over for de i blått. De i rødt og hvitt hadde derimot et par fantastiske timer på kunstgressbanen i Bossekop.

Hjemmelaget åpnet kampen bra, men det var gjestene som fant veien til nettmaskene - riktignok med god hjelp av en BUL-spiller. Svein Ove Thomassen var TIL-spilleren som var sist på ballen. Deretter scoret Magnus Hart, Kenneth Thomassen og Svein Ove Thomassen slik at det sto 0-4 på måltavla til pause.

Men et slikt utgangspunkt foran de siste 45 minuttene ble andreomgangen aldri spennende. Men gjestene fra Tverrelvdalen hadde mer på lager, og scoringer av Jay van Hoorn og to kjappe fra Daniel Reginiussen sørget for at TIL gikk av banen med tre poeng og 7-0 i målprotokollen.

– Sesongstarten har gått over all forventning. Vi lyktes ikke med alt i denne matchen, men vant likevel 7-0. Det er jeg veldig godt fornøyd med, kommenterer TIL-trener Kjetil Thomassen, som har sett laget sitt score 30 mål på de fire første seriekampene denne sesongen.

– Det var litt reprise av bortekampen mot Porsanger, der vi slet en del i første omgang. BUL var fullt på høyde med oss de første 20 minuttene, og kunne scoret både ett og to mål. I stedet var det vi som fant veien til nettmaskene, og da fikk vi kampen inn i vårt spor. Vi gjorde jobben i andreomgangen, og holdt også nullen. Det liker jeg veldig godt.

Tverrelvdalen har full pott på de fire første kampene og leder serien foran Norild, som heller ikke har avgitt poeng så langt i år. De har bare gjort unna tre kamper, men spiller sin fjerde borte mot Kirkenes i kveld. For BUL har det gått tyngre etter en god start. De tapte 0-1 borte mot Kautokeino, og altså 0-7 mot Tverrelvdalen onsdag kveld.

– Vi hadde en lang prat i garderoben etter matchen, og det handler om å ta med seg det positive og ikke grave seg ned. Å tape 0-7 hjemme mot naboklubben stikker dypt. Det skal vi ikke legge skjul på. Men de første 25 minuttene var årsbeste fra vår side, og vi tror resultatet kunne sett annerledes ut dersom vi hadde scoret på sjansene i første omgang. Når det er sagt er det ingen tvil om at Tverrelvdalen vant fortjent. De var det beste laget utpå der, sier BULs trenerduo Jon Steinar Eriksen og Sondre Andersen.