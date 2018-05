Lovende start for Kautokeinos fotballdamer

sport

Tirsdag spilte Kautokeinos fotballdamer årets andre seriekamp i 3. divisjon. De tapte 0-1 hjemme mot HIF/Stein i sesongåpninga, men da Alta/Nerskogen gjestet Baktevarre stadion i går ble en herlig 2-1-seier, tre poeng og meget god stemning både på tribunen og i hjemmegarderoben.

Tre scoringer før pause

– Det var veldig artig å gå seirende ut av oppgjøret. Kampen var jevn, og vi måtte forsvare oss dypt da Alta/Nerskogen jaget utlikning. Men vi holdt unna og kunne juble for årets første trepoenger. Fantastisk morsomt, fastslår spillende trener Mia Carina Eira, som scoret Kautokeinos første mål.

– Jeg fikk en kjempegod pasning og fant veien til nettmaskene etter syv minutters spill. Alta/Nerskogen utliknet midtveis i omgangen (ved Vilde Aminda Suhr red.anm.), men vi tok ledelsen igjen rett etterpå. Da var det Kari Margrethe Triumf som var sist på ballen. Stillingen holdt seg ut kampen, forteller Eira.

– Alta/Nerskogen har mange unge, spennende spillere som ga oss tøff kamp om seieren. De presset på etter pause og skapte muligheter, men vi hadde også noen sjanser. Så jeg synes ikke at det var direkte ufortjent at vi vant. Også mot HIF/Stein var det jevnt. De scoret på en retur etter et frispark fra 20 meter, og det ble kampens eneste mål. Men også der produserte vi sjanser, så alt i alt synes jeg at vi har fått en svært lovende start på sesongen, sier hun.

Mange spillere tilgjengelig

Det som utvilsomt er aller mest gledelig er antall spillere som møter på trening. Nå må trenerteamet ta ut en kamptropp foran hver match, og det har neppe skjedd før.

– Vi har hatt en fantastisk oppslutning siden oppstarten i vinter, og nå er vi rundt 24 spillere på trening. Det er vi utrolig godt fornøyde med. Vi har faktisk vært nødt til å ta ut en tropp til hver i disse hjemmekampene, noe som er en ganske uvant situasjon. Og det kommer enda flere spillere til i løpet av høsten. Noen flytter til Kautokeino og har signalisert at de har lyst til å være med, mens andre kommer tilbake fra mammapermisjon, forteller Eira.

Med årets tre første poeng i boks er stemningen ekstra god.

– Vi skal være fornøyde med det vi har fått til i den lille bygda vår. Det er artig at så mange jenter har lyst til å spille fotball, og vi har det fantastisk moro både på trening og når det spilles kamp. Det er samhold, positivitet og treningsvilje over hele fjøla, smiler hun.

Kautokeinos neste kamp blir trolig borte mot Kirkenes.

– Vi er satt opp mot KIF 9. juni, men da er mange av våre unge spillere på klassetur. Så vi prøver å få den fremskyndet til 26. mai, noe Kirkenes har sagt seg villig til. Det er ikke helt spikret, så vi får se hva som skjer, avslutter hun.