Krevende trenerjakt for svømmeklubben

– Svømmemiljøet i Alta er ikke så stort, så vi prøvde å lyse ut en stilling på våre facebooksider og trodde at vi ville nå ut til alle aktuelle kandidater på den måten. Dessverre har responsen uteblitt. Det ser ut som at trenerjakten kan bli litt vanskeligere enn vi hadde sett for oss, kommenterer leder i Alta svømmeklubb, Rune Suhr Berg.

Må kunne reise på stevner

Svømmesjefen sier følgende om hva klubben er på jakt etter:

– Vi ønsker å knytte til oss en person som enten kan faget eller har veldig lyst til å lære. Det er en fordel om man har sportslig erfaring. Men opplæring vil bli gitt, så det er ingen avgjørende faktor. Personen vil få ansvaret for våre konkurransesvømmere i alderen 14 til 19 år, noe som er ganske tidskrevende. Det trenes fem-seks økter i uka, og hver økt varer gjerne et par timer. Vi betaler timelønn etter avtale, forteller Suhr Berg, som håper og tror at en slik trenerstilling kan være attraktiv for flere.

– Dette er en ekstrajobb som kan passe studenter, tidligere svømmere, gymlærere og så videre. Alt av treninger foregår på ettermiddag- og kveldstid, så det er ikke noe problem hvis man studerer eller jobber på dagtid. Personen må også ha mulighet til å reise på stevner med våre svømmere fire-fem ganger i halvåret, sier han.

Mister rutinerte folk

Han understreker at den som blir ny trener kun skal ha ansvaret for det sportslige opplegget. Foreldre og andre ildsjeler tar seg av resten.

– Alt det administrative tar vi oss av, også når det skal arrangeres stevner. Der har vi dyktige ressurspersoner som har full kontroll. Organisasjonen er bra, men det halter dessverre litt på trenersiden. Noen av våre nåværende trenere må gi seg av helsemessige grunner, og da er vi nødt til å få inn nye folk. Vi håper å ha dette på plass når høstsesongen starter, forteller Suhr Berg.

Svømmeklubben skal arrangere sitt årlige sommerstevne den første helga i juni. Så blir det et par måneders pause.

– Sommerstevnet markerer slutten på sesongen, så etter dette tar de fleste seg en velfortjent hvil. Alle utenom Karl André Thomassen, som er kvalifisert for senior-NM i Oslo i midten av juli. Vi ser frem til å arrangere stevnet, og håper på 100-150 deltakere. Siste del av planleggingen gjøres torsdag denne uka. Vi er en liten klubb, så alle må bidra, avslutter Rune Suhr Berg.